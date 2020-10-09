Собянин: Прошедшая неделя не принесла улучшений ситуации с COVID-19

Прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19 в столице. Об этом на своём персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает три тысячи в день. По данным на 9 октября, в мегаполисе было выявлен 3 701 новый инфицированный.

«Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», - сообщил градоначальник.

Как отметил мэр, двухнедельные школьные каникулы, переход на удалёнку части сотрудников предприятий Москвы, а также домашний режим для москвичей старше 65 лет повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте, снизив на 800 тысяч в день число пассажиров метро, и на 400 тысяч – в наземном транспорте.