Театр имени Сац оштрафуют за нарушения масочного режима
Сотрудники объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) выявили нарушения требований перчаточно-масочного режима в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац. Об этом журналистам сообщил главный инспектор ОАТИ Александр Кораблев.
Инспекторы проверяли соблюдение требований социального дистанцирования, масочно-перчаточного режима, наличие социальной разметки и санитайзеров, а также измерения при входе температуры у посетителей.
«В ходе рейда был выявлен факт отсутствия на сотрудниках перчаток, что является нарушением требований соблюдения перчаточно-масочного режима. В отношении юридического лица будет составлен протокол и материалы дела будут переданы в суд», - заявил Кораблев.
Теперь театру грозит штраф в размере до 300 тыс. руб.
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сказал, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом – это последняя мера, на которую пойдут власти города. Решение о введении новых ограничений из-за коронавируса будет приниматься по итогам следующей недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru