Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за COVID-19
Московский драматический театр имени Ермоловой закрывается на карантин из-за коронавирусной инфекции. Сообщение об этом появилось на сайте театра.
Как сообщается, у двоих сотрудников театра был обнаружен коронавирус, и руководство приняло решение о двухнедельном карантине. Все спектакли, запланированные на этот период, будут отменены.
Администрация уточнила, что театр будет закрыт с 14 по 28 октября включительно. Все сотрудники сдадут тесты на COVID-19 и перейдут на удалённую работу, а все помещения в здании театра будут продезинфицированы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru