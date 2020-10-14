Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за COVID-19

Московский драматический театр имени Ермоловой закрывается на карантин из-за коронавирусной инфекции. Сообщение об этом появилось на сайте театра.

Как сообщается, у двоих сотрудников театра был обнаружен коронавирус, и руководство приняло решение о двухнедельном карантине. Все спектакли, запланированные на этот период, будут отменены.

Администрация уточнила, что театр будет закрыт с 14 по 28 октября включительно. Все сотрудники сдадут тесты на COVID-19 и перейдут на удалённую работу, а все помещения в здании театра будут продезинфицированы.

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