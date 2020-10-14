Психолог назвал две группы нарушителей масочного режима

Подростки не верят в пандемию, а взрослые люди не хотят вникать в ситуацию с коронавирусом, рассказал «Радио 1» Сергей Ланг.

По его словам, именно поэтому ни те, ни другие не носят маски в общественных местах. Психолог добавил, что таким людям стоит делать замечание, однако важна форма подачи.

Он напомнил, что все люди сейчас находятся в стрессовой ситуации и любое слово может вызвать неадекватную реакцию.

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«В первую очередь, не забывайте про «волшебные слова», которым нас учили родители. Скажите: «Пожалуйста, отойдите от меня», «Не нарушайте дистанцию, пожалуйста». Даже если человек не верит в коронавирус, по крайней мере, он вам не нагрубит», - посоветовал он.

Кроме того, психолог призвал не забывать про улыбку, пусть ее и не видно под маской. Он отметил, что улыбаться можно и глазами, так как они – зеркало души.

Ланг также порекомендовал делать замечание нарушителю масочного режима, не привлекая к этому окружающих.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусЗащитная маска
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