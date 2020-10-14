Психолог назвал две группы нарушителей масочного режима

Подростки не верят в пандемию, а взрослые люди не хотят вникать в ситуацию с коронавирусом, рассказал «Радио 1» Сергей Ланг.

По его словам, именно поэтому ни те, ни другие не носят маски в общественных местах. Психолог добавил, что таким людям стоит делать замечание, однако важна форма подачи.

Он напомнил, что все люди сейчас находятся в стрессовой ситуации и любое слово может вызвать неадекватную реакцию.