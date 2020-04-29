Омбудсмен предрёк российскому бизнесу ещё полгода упаднического настроения
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков рассказал НСН, с чем связан растущий пессимизм российского бизнеса и предложил пути выхода из сложившейся ситуации.
Пессимизм российских предпринимателей достиг критического уровня наравне с тем, что наблюдался во второй половине 2015 года, пишет РБК со ссылкой на исследование Deloitte. Так, по данным исследования, доля бизнеса, ожидающего падения доходов, достигла 37%. При этом, среди лидеров по негативных настроениям оказались медицинские компании и фрампроизводители, предприятия розничной торговли и сектор недвижимости.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил основные причины упаднических настроений в российском бизнесе.
«Пессимизм у бизнеса - это естественное состояние сегодня и оно объясняется тем, что очень много непонятного остаётся. А сейчас на многие вопросы ни у кого, объективно, нет ответов. Сроки пандемии и связанных с ней ограничений остаются неизвестны. Пойдёт в рост экономика или будут ещё сдерживающие факторы – тоже неизвестно. И пока все эти вещи висят в воздухе, рассчитывать на то, что все будут хлопать в ладоши и искрить оптимизмом, было бы наивно и глупо. Это объективная реакция, которая существует не только в России, но и во всём мире», - сообщил омбудсмен.
Он также предложил решение возникшей проблемы и заявил, что на восстановление экономики уйдёт около полугода.
«Очень важно, чтобы мы смогли представить чёткую программу, понятную для бизнеса, что в течение полугодия мы все негативные тенденции на рынке снимем и переведём экономику в рост. Это потребует очень серьёзных корректив в структуре экономики, инструментах поддержки и эффективности работы институтов развития, которые нацелены на менеджмент. Когда мы это сделаем, а это должно произойти уже в мае-июне, это сразу скажется на настроении бизнеса. Если бизнес увидит, что идёт адекватная политика и есть возможность опереться на реальную поддержку, он заработает, и уже в конце года мы придём к устойчивому развитию», - добавил Ермаков.
Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров приступить к разработке масштабного плана по нормализации деловой жизни в стране после отступления эпидемии коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам борьбы с распространением COVID-19 с участием глав всех регионов.
В разработке плана примут участие субъекты федерации и бизнес. По словам Путина, общенациональный план действий призван наметить пути нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики.
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