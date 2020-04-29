Омбудсмен предрёк российскому бизнесу ещё полгода упаднического настроения

«Пессимизм у бизнеса - это естественное состояние сегодня и оно объясняется тем, что очень много непонятного остаётся. А сейчас на многие вопросы ни у кого, объективно, нет ответов. Сроки пандемии и связанных с ней ограничений остаются неизвестны. Пойдёт в рост экономика или будут ещё сдерживающие факторы – тоже неизвестно. И пока все эти вещи висят в воздухе, рассчитывать на то, что все будут хлопать в ладоши и искрить оптимизмом, было бы наивно и глупо. Это объективная реакция, которая существует не только в России, но и во всём мире», - сообщил омбудсмен.

Он также предложил решение возникшей проблемы и заявил, что на восстановление экономики уйдёт около полугода.

«Очень важно, чтобы мы смогли представить чёткую программу, понятную для бизнеса, что в течение полугодия мы все негативные тенденции на рынке снимем и переведём экономику в рост. Это потребует очень серьёзных корректив в структуре экономики, инструментах поддержки и эффективности работы институтов развития, которые нацелены на менеджмент. Когда мы это сделаем, а это должно произойти уже в мае-июне, это сразу скажется на настроении бизнеса. Если бизнес увидит, что идёт адекватная политика и есть возможность опереться на реальную поддержку, он заработает, и уже в конце года мы придём к устойчивому развитию», - добавил Ермаков.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров приступить к разработке масштабного плана по нормализации деловой жизни в стране после отступления эпидемии коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам борьбы с распространением COVID-19 с участием глав всех регионов.

В разработке плана примут участие субъекты федерации и бизнес. По словам Путина, общенациональный план действий призван наметить пути нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и росту экономики.

