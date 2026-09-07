Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования
7 сентября 202612:39
Юлия Савченко
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выписалась из больницы после обследования. Об этом рассказал ее племянник Алексей Тарасов в разговоре с ТАСС.
По словам собеседника агентства, обследование было плановым. Сейчас 79-летний тренер вернулась домой.
В апреле стало известно, что Тарасова попала в реанимацию, однако «критический момент миновал». Тренер находилась под наблюдением врачей в отделении.
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