Татьяну Тарасову выписали из больницы после планового обследования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выписалась из больницы после обследования. Об этом рассказал ее племянник Алексей Тарасов в разговоре с ТАСС.

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По словам собеседника агентства, обследование было плановым. Сейчас 79-летний тренер вернулась домой.

В апреле стало известно, что Тарасова попала в реанимацию, однако «критический момент миновал». Тренер находилась под наблюдением врачей в отделении.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:БольницаТренерТатьяна Тарасова

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