СМИ: Тренер Татьяна Тарасова попала в реанимацию
15 апреля 202617:11
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что Тарасова попала в реанимацию, однако «критический момент уже миновал».
«Она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», - добавил источник.
Ранее перенесший операцию композитор Раймонд Паулс заявил, что его состояние в целом стабильное, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
