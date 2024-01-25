Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем

Телеведущая Татьяна Лазарева развелась с юмористом Михаилом Шацем (оба признаны иноагентами). Об этом она написала в своих социальных сетях.

Лазарева посетовала на то, что у пары была непышная свадьба без свидетелей и торжества.

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«Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. [...] Мы нахлебались всякого за эти годы», - написала она.

Телеведущая с юмором отнеслась к разводу, отметив, что это первый в истории страны развод иноагентов.

«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!», - пошутила она, и посоветовала не жить в браке, который не приносит счастья, не думая о том, как на решение расстаться отреагируют окружающие.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять разведенных на СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыРазвод

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