Татьяна Лазарева объявила о разводе с Михаилом Шацем
25 января 202414:46
Телеведущая Татьяна Лазарева развелась с юмористом Михаилом Шацем (оба признаны иноагентами). Об этом она написала в своих социальных сетях.
Лазарева посетовала на то, что у пары была непышная свадьба без свидетелей и торжества.
«Но никто никогда не знает, как протекает семейная жизнь вне внимательных глаз наблюдателя. [...] Мы нахлебались всякого за эти годы», - написала она.
Телеведущая с юмором отнеслась к разводу, отметив, что это первый в истории страны развод иноагентов.
«Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!», - пошутила она, и посоветовала не жить в браке, который не приносит счастья, не думая о том, как на решение расстаться отреагируют окружающие.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отправлять разведенных на СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru