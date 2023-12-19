Писатель Александр Цыпкин и его супруга объявили о разводе

Предпринимательница рассказала, что решение принято после «долгих задушевных разговоров». По словам Лаврентьевой, к разводу привело появление у супругов разных жизненных ценностей и целей.

«В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», - написала модель в своем Telegram-канале.

Цыпкин подтвердил информацию о разводе. Писатель заявил, что они с супругой любят друг друга, но понимают, что их жизненные пути разошлись.

Цыпкин и Лаврентьева поженились в 2018 году. Общих детей у пары нет. У Лаврентьевой есть дочь и сын от первого брака, отмечает «Радиоточка НСН».

