Писатель Александр Цыпкин и его супруга объявили о разводе
Писатель и публицист Александр Цыпкин и основательница «Русмоды» Оксана Лаврентьева сообщили о разводе.
Предпринимательница рассказала, что решение принято после «долгих задушевных разговоров». По словам Лаврентьевой, к разводу привело появление у супругов разных жизненных ценностей и целей.
«В этом никто не виноват, и у меня нет ни одной претензии к Саше», - написала модель в своем Telegram-канале.
Цыпкин подтвердил информацию о разводе. Писатель заявил, что они с супругой любят друг друга, но понимают, что их жизненные пути разошлись.
Цыпкин и Лаврентьева поженились в 2018 году. Общих детей у пары нет. У Лаврентьевой есть дочь и сын от первого брака, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru