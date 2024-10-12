Татьяна Ким обвинила Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд руб.

Основательница маркетплейса «Wildberries» Татьяна Ким (Бакальчук) обвинила Владислава Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд рублей. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Сети.

Бизнесвумен также обвинила его команду в заморозке строек, которые привели к угрозе бизнеса маркетплейса и партнеров. По словам Ким, ее пока еще действующий супруг рассылает угрозы сотрудникам компании, организует хакерские атаки и нападение на строящиеся склады. Предпринимательница также заявила, что Бакальчук якобы вызвал серию забастовок сотрудников «Wildberries» в прошлом году.