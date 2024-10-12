Татьяна Ким обвинила Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд руб.
Основательница маркетплейса «Wildberries» Татьяна Ким (Бакальчук) обвинила Владислава Бакальчука в угрозе бизнесу и хищении 37 млрд рублей. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в Сети.
Бизнесвумен также обвинила его команду в заморозке строек, которые привели к угрозе бизнеса маркетплейса и партнеров. По словам Ким, ее пока еще действующий супруг рассылает угрозы сотрудникам компании, организует хакерские атаки и нападение на строящиеся склады. Предпринимательница также заявила, что Бакальчук якобы вызвал серию забастовок сотрудников «Wildberries» в прошлом году.
«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия», - сказала Ким.
Ранее адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова в интервью НСН заявила, что, если домен WILDBERRIES. RU был приобретен супругами Бакальчуком и Ким в браке, то есть все основания для признания сделки о передаче домена структуре ООО «РВБ» недействительной.
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