«Будут договариваться!»: У Бакальчука есть все шансы оспорить сделки Wildberries
Если суд аннулирует сделку о передаче домена WILDBERRIES. RU структуре ООО «РВБ», то экс-супругам Владиславу Бакальчуку и Татьяне Ким все равно придется договариваться о пользовании доменом, заявила НСН Полина Павлова.
Если домен WILDBERRIES. RU был приобретен супругами Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким в браке, то есть все основания для признания сделки о передаче домена структуре ООО «РВБ» недействительной. Об этом в беседе с НСН заявила адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова.
Предприниматель Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале заявил, что у них с супругой Татьяной Ким (Бакальчук) не было брачного договора, поэтому он считает передачу доменного имени WILDBERRIES. RU объединенной структуре ООО «РВБ» нарушением и требует через суд признать сделку ничтожной. Он подчеркнул, что Wildberries — совместный с Татьяной бизнес и что передача домена из совместной собственности в ООО «РВБ» без его согласия и воли незаконно. Адвокат отметила, что отсутствие брачного договора дает Владиславу право претендовать на половину совместно нажитого имущества, как и на домен.
«У нас все имущество, приобретенное в период брака по возмездным сделкам, а что касается юрлиц, то если компания была учреждена в период брака и если супруги вносили доли в основном капитале, по презумпции считается совместно нажитым. Если это не изменено брачным договором. Насколько мы знаем, брачного договора между сторонами заключено не было, поэтому те доли, которые имеются, несмотря на то, что они не равноценные, могут законно делиться пополам. Сегодня был подан иск со стороны супруга об оспаривании сделки по отчуждению домена. В случае, если этот домен был также приобретен в браке, то есть основания для оспаривания этой сделки. Но даже если суд признает эту сделку недействительной, то возникает вопрос, как они будут использовать этот домен, потому что считается, что только одно лицо имеет право управлять им. Им придется договариваться», - пояснила она.
По словам адвоката, необходимо также выяснить, какими средствами проводился взнос в основной капитал.
«Важно, за счет каких денежных средств был проведен взнос в основной капитал. Если вдруг будет доказано, что денежные средства вносили за счет личного имущества, то есть либо от продажи добрачного имущества, либо эти средства могли быть подарены третьими лицами, то тогда суд может признать это имущество личным. Если это не будет доказано, то считается, что данное имущество, как и доля, является совместным. Слияние компаний (Wildberries и Russ в структуру РВБ. - прим. НСН) уже произошло, поэтому здесь факт того, что в дальнейшем будет оформлен развод, ни на что не влияет, Бакальчук имеет право разделить то, что было на момент либо подачи исков в суд о расторжении брака, либо на момент фактического прекращения брачных отношений», - рассказала Павлова.
Говоря о том, может ли Бакальчук оспорить какие-то другие решения Татьяны Ким, принятые без его участия, она отметила, что все зависит от прописанного корпоративного устава компании.
«Здесь имеют значение корпоративные документы, потому что обычно в уставе компании прописано, кто какие решения принимает. Если у них есть совет директоров в компании, то, скорее всего, совет директоров может принимать определенные решения без участия учредителей. Поэтому если в уставе прописано, что совет директоров может принимать решения без стопроцентного согласия участников, то, конечно, решения могут быть признаны недействительными в отсутствие кворума», - подытожила она.
Ранее Татьяна Ким сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NYT: Представитель Дурова заявил, что тот никогда не был в отношениях с Болгар
- Рютте: У России нет права вето на вступление Украины в НАТО
- Квартет Анны Королевой откроет октябрьскую серию концертов «Джаза на воде»
- Tesla отзовет 27 тысяч Cybertruck из-за проблем с камерой заднего вида
- МЧС РФ вывезло из Ливана членов семей российских дипломатов
- Специалисты рассказали о состоянии спасенного кенгуренка
- Россияне вложили 80 миллиардов рублей в частные пенсионные фонды
- Продажи новых легковушек в России в сентябре 2024 года выросли на 33%
- Пользователи жалуются на сбой в Telegram
- СМИ: В зоне СВО погиб отец 14 детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru