«Будут договариваться!»: У Бакальчука есть все шансы оспорить сделки Wildberries

Если домен WILDBERRIES. RU был приобретен супругами Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким в браке, то есть все основания для признания сделки о передаче домена структуре ООО «РВБ» недействительной. Об этом в беседе с НСН заявила адвокат, партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова.

Предприниматель Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале заявил, что у них с супругой Татьяной Ким (Бакальчук) не было брачного договора, поэтому он считает передачу доменного имени WILDBERRIES. RU объединенной структуре ООО «РВБ» нарушением и требует через суд признать сделку ничтожной. Он подчеркнул, что Wildberries — совместный с Татьяной бизнес и что передача домена из совместной собственности в ООО «РВБ» без его согласия и воли незаконно. Адвокат отметила, что отсутствие брачного договора дает Владиславу право претендовать на половину совместно нажитого имущества, как и на домен.