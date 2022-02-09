СМИ: Против Моргенштерна возбудили дело о пропаганде наркотиков

Административное дело о пропаганде наркотиков в клипах возбудили в отношении рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Моргенштерн прокомментировал информацию о своей эмиграции

По данным агентства, полиция Набережных Челнов провела проверку и приняла решение о возбуждении против музыканта дела и проведении расследования «по факту пропаганды и незаконной рекламы наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Незаконную рекламу обнаружили в трех клипах рэпера, отмечает РИА ФАН.

«Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», — подчеркнул источник.

Отмечается, что Моргенштерн не признает вину, пишут Известия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: инстаграмм артиста
ТЕГИ:ПропагандаНаркотикиРэпер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры