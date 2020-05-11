Татарстан отказывается от цифровых пропусков

Получение электронных пропусков для выхода из дома в Татарстане перестанет быть обязательным с предстоящего вторника, 12 мая. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в постановлении правительства республики. Кроме того, там отмечается, что теперь режим самоизоляции для граждан лишь рекомендован.

Однако, несмотря на послабления, жителям Татарстана запрещено находиться в магазинах, общественном транспорте и такси без защитных масок и перчаток. Кроме того, пока в регионе под запретом остается проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, ТЦ, ресторанов и кафе.