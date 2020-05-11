Татарстан отказывается от цифровых пропусков
Получение электронных пропусков для выхода из дома в Татарстане перестанет быть обязательным с предстоящего вторника, 12 мая. Как пишет РИА Новости, об этом говорится в постановлении правительства республики. Кроме того, там отмечается, что теперь режим самоизоляции для граждан лишь рекомендован.
Однако, несмотря на послабления, жителям Татарстана запрещено находиться в магазинах, общественном транспорте и такси без защитных масок и перчаток. Кроме того, пока в регионе под запретом остается проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, ТЦ, ресторанов и кафе.
Между тем, многие российские регионы пока продлевают режим самоизоляции, вводят масочный или масочно-перчаточный режим. В Оренбургской области и Ставрополье режим самоизоляции продлён до 17 мая, в Самарской области — до 18 мая, в Краснодарском крае — до 23 мая, В Омской области — до 24 мая, в Магаданской области — до 25 мая, В Москве, Московской области, Приморском крае, Саратовской области — до 31 мая.
Напомним, сегодня, 11 мая, Владимир Путин проведет очередное совещание по ситуации с COVID-19. В его рамках будет обсуждаться эпидситуация в стране и возможность продления режима нерабочих дней. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Во время предыдущего видеосовещания, которое состоялось 28 апреля, глава государства объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая включительно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru