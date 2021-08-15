ТАСС: в светосигнальных балках машин ДПС могут появиться фото- и видеокамеры

МВД РФ изучает возможность оснащения автомобилей ДПС светосигнальной балкой с функциями видеонаблюдения и фотовидеофиксации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

МВД: Российских водителей не штрафуют по камерам за опасную езду и несоблюдение дистанции

В настоящее время в Научном центре безопасности дорожного движения министерства проводится исследование по возможному использованию интеллектуальной патрульной системы при надзоре за дорожным движением.

По его результатам в ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России рассмотрят вопрос об оснащении новым оборудованием подразделений Госавтоинспекции.

Ранее стало известно о том, что правительство России может получить полномочия по установлению требований к техническим средствам, таких как камеры, и порядку их применения.

Таким образов в скором времени могут отменить ряд штрафов для автомобилистов. Речь идет о наказании за нарушение, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на дорогах не по ГОСТам.

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