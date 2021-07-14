СМИ: часть штрафов с камер могут отменить

Таким образов в скором времени могут отменить ряд штрафов для автомобилистов. Речь идет о наказании за нарушение, которое зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на дорогах не по ГОСТам. Сенаторы выступили с инициативой внести поправки в КоАП, изменяющие процедуру наказания автомобилистов. В случае фиксации нарушения на дороге такого рода камерой, административное дело по данному факту не сможет быть инициировано или же должно быть прекращено.

Проект закона готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы. Сегодня в стране действует сразу несколько национальных стандартов ГОСТ, регламентирующих работу средств видеофиксации, однако владельцами камер их соблюдение необязательно.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, что отправившихся за город автомобилистов могут ждать штрафы за отсутствие огнетушителя, аптечки и светоотражающего жилета. Он также призвал не забывать о правилах перевозки детей и животных, сообщает телеканал «360».

