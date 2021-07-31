МВД: Российских водителей не штрафуют по камерам за опасную езду и несоблюдение дистанции

Дорожные камеры пока не выявляют водителей, практикующих опасное вождение и не соблюдающих безопасную дистанцию на дороге, и не штрафуют их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что законодательство не предусматривает административной ответственности за опасную езду.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ШтрафВодителиДорожное ДвижениеМВД РФ
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