МВД: Российских водителей не штрафуют по камерам за опасную езду и несоблюдение дистанции
Дорожные камеры пока не выявляют водителей, практикующих опасное вождение и не соблюдающих безопасную дистанцию на дороге, и не штрафуют их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«В настоящее время сотрудниками полиции правоприменительная практика за несоблюдение безопасной дистанции на основании материалов, получаемых с использованием технических средств автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не осуществляется», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в МВД подчеркнули, что законодательство не предусматривает административной ответственности за опасную езду.
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