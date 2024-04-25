ТАСС: показания на Стригункову дал замминистра здравоохранения Подмосковья
Показания на бывшего заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову дал замминистра регионального Минздрава Александр Захаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
По данным агентства, дело в отношении Стригунковой объединили в одно производство с расследованием в отношении единого заказчика по ремонтным работам и нескольких предпринимателей.
Захарова арестовали в январе 2024 года. Чиновника обвинили в получении взятки.
Тверской суд Москвы в четверг арестовал Стригункову до 15 июня. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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