ТАСС: показания на Стригункову дал замминистра здравоохранения Подмосковья

По данным агентства, дело в отношении Стригунковой объединили в одно производство с расследованием в отношении единого заказчика по ремонтным работам и нескольких предпринимателей.

Захарова арестовали в январе 2024 года. Чиновника обвинили в получении взятки.

Тверской суд Москвы в четверг арестовал Стригункову до 15 июня. Она проходит обвиняемой по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

