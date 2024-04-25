Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки

Отмечается, что в Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде ареста.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах утверждает, что Стригункова, курировавшая блок здравоохранения, получала взятки за контракты по ремонту больниц в Подмосковье.

Как пишет «Коммерсант», экс-чиновнице вменяют взятки на 150 млн рублей.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил от занимаемой должности своего бывшего заместителя Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

