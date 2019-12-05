Дешевый ОСАГО назвали фантастикой
Эксперты рассказали НСН, кого ждет удешевление ОСАГО после расширения тарифного коридора на 30 процентов.
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов. Об этом заявили в Российском союзе страховщиков (РСА), пишут «Известия». В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, который направлен на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. Сообщается, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить на 30 процентов вверх и вниз.
Повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД предлагают сохранить. Эксперты говорят, что больше всего изменения ощутят жители городов-миллиоников, в которых уже установили высокий территориальный тариф. Из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — на 1,7 и 1,8 соответственно.
В сентябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в три-четыре раза согласно новой системе расчета тарифа «автогражданки».
Однако глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал расчеты Минфина по ОСАГО фантастичными.
«Конечно, по новой системе полис будет дешевле для дисциплинированных водителей, но не в 3-4 раза! Срано откуда он это взял? На 10-20% может быть. Но совершенно точно, что даже в 2 раза не может стоить дешевле. Это он из какой-то области фантастики взял такие цифры», - сказал Коваль.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН отметил, что все изменения в тарифах ОСАГО направлены на персонализацию страхования.
«Происходит совершенно естественный процесс персонализации ОСАГО. Если раньше ОСАГО очень грубо рассчитывался, то сейчас технологии позволяют рассчитать пусть не совсем индивидуально, но близко к этому. Чем дальше будут развиваться технологии сбора информации, обработки больших данных, использования специальных датчиков, тем более точный и персональный тариф можно будет установить для водителя. И группы водителей будут определяться уже исходя не из таких абстрактных понятий как возраст. Ведь, есть люди, которые в 40 лет на дорогах черти что вытворяют, а есть 18-летние, кто ездит аккуратно. Движение всего страхования будет идти к максимальной персонализации. То, что говорит Моисеев это констатация факта того, что рынок меняется», - сказал собеседник.
При этом Шкуматов заявил, что не верит в существование того самого «идеального» водителя, о котором сказал замминистра финансов.
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