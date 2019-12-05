Дешевый ОСАГО назвали фантастикой

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов. Об этом заявили в Российском союзе страховщиков (РСА), пишут «Известия». В октябре Госдума отложила рассмотрение законопроекта, который направлен на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. Сообщается, что коэффициент мощности двигателя предлагается исключить, а тарифный коридор при этом расширить на 30 процентов вверх и вниз.

Повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД предлагают сохранить. Эксперты говорят, что больше всего изменения ощутят жители городов-миллиоников, в которых уже установили высокий территориальный тариф. Из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — на 1,7 и 1,8 соответственно.

В сентябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в три-четыре раза согласно новой системе расчета тарифа «автогражданки».

Однако глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль в эфире НСН назвал расчеты Минфина по ОСАГО фантастичными.