«Тариф минимум!»: Рок-музыкант Вишня о штрафе за пропаганду наркотиков
Алексей Вишня в эфире НСН отметил, что больше не будет исполнять песни «Шприц» и «Нам хана» со сцены.
Звукорежиссер легендарного альбома группы «КИНО» «Группа крови» Алексей Вишня в разговоре с НСН назвал штраф в пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях «минимальным тарифом» наказания.
Ранее сообщалось, что Невский районный суд Петербурга оштрафовал музыканта Алексея Вишню на пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях конца 1980-х годов. Музыкант, известный своей работой с группами «КИНО», «Аквариум» и «Ноль», частично признал вину на судебном заседании. Он отметил, что пел о том, что от наркотиков будет плохо, в песнях было только предостережение, когда еще самого закона о пропаганде наркотиков не было.
«С одной стороны, понятно, что песни очень старые и чего их доставать… Но если есть «сигнал», если государство так хочет… Но считаю, что государство проявило снисходительность, наказали по самому минимальному тарифу. Сами песни просто не буду петь со сцены, а так никто ничего не запрещал, сами треки никто не трогает. Может быть, кто-то выложит (песни – ред. НСН) и его накажут. Кода я написал в Telegram-канале, что меня осудили на пять тысяч, тут же поклонник прислал пять тысяч и говорит: "Это тебе на штраф!"», – сказал Вишня.
Поводом для возбуждения административного дела против музыканта стало заключение специалистов Московского центра наркологии, которые обнаружили признаки пропаганды наркотиков в песнях «Шприц» и «Нам хана», размещенных на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».
До этого Алексей Вишня говорил НСН, что после решения суда намерен обжаловать наказание, передает «Радиоточка НСН».
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