«Тариф минимум!»: Рок-музыкант Вишня о штрафе за пропаганду наркотиков

Звукорежиссер легендарного альбома группы «КИНО» «Группа крови» Алексей Вишня в разговоре с НСН назвал штраф в пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях «минимальным тарифом» наказания.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд Петербурга оштрафовал музыканта Алексея Вишню на пять тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих произведениях конца 1980-х годов. Музыкант, известный своей работой с группами «КИНО», «Аквариум» и «Ноль», частично признал вину на судебном заседании. Он отметил, что пел о том, что от наркотиков будет плохо, в песнях было только предостережение, когда еще самого закона о пропаганде наркотиков не было.