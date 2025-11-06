Онищенко допустил, что пойманную с наркотиком актрису Тарасову «подставили»
Актриса Аглая Тарасова, которую обвиняют в контрабанде наркотиков, могла не знать, что за жидкость находится в ее вейпе, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Поскольку актрису Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотиков, задержали прямо в аэропорту, нельзя исключать, что ее хотели подставить специально, тем более, что в капсулу для вейпа можно добавить любую жидкость, отметил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Вейпы – это вред… Чем еще они опасны? Вот пример – дочь актрисы Ксении Раппопорт, Аглая Тарасова. Ее поймали в аэропорту «Домодедово», когда она прилетела из Израиля, и у неё в капсуле для вейпа оказался наркотик. Хочу верить, что эта молодая девчонка не знала, как она сама объясняет. Допускаю, что это так и могло быть. Это транспорт наркотиков… В эту капсулу можно что хочешь загнать, понимаете? В пачку сигарет ведь не загонишь… А туда могли специально… Может быть, ее [Тарасову] подставили… Ее ж сразу арестовали – представляете, молодую девушку из благополучной творческой семьи. И ей грозит серьезная уголовная статья. Такого рода вещи можно использовать и в террористических целях, против кого-то конкретно… Сигарету можно раскрутить и посмотреть, а капсулу - нет», - заявил он.
Тарасову задержали 28 августа в аэропорту «Домодедово». В ее багаже нашли вейп с гашишным маслом, актрисе грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Тарасова признала вину. По словам прокурора, актриса «ввезла электронное курительное устройство для дальнейшего личного потребления». В сентябре она говорила, что привезла наркотики из-за диагноза родственника, однако теперь об этом не упоминают, напоминает «Радиоточка НСН».
