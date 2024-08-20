«Тапают ради булочки»: Психитар предупредил о «якорях» в антистрессовых играх

Компьютерные игры могут снимать стресс, однако часть из них построена на принципе формировании зависимости, что приводит к печальным последствиям, заявил в интервью НСН врач-психиатр Лев Пережогин.

Журнал Nature сообщил, что пара часов компьютерных игр в день снимает стресс и повышает удовлетворенность жизнью. Такой вывод издание сделало по итогам исследования, которое проводилось среди японских геймеров в период с декабря 2020 по март 2022 года.