Игра «Мир танков» получит самое большое обновление в своей истории

В сообщении говорится, что в версию 1.32 войдут сразу 11 новинок и событий. На данный момент известно, что в игре появятся танки 11-го уровня - в настоящее время максимальным является 10-й уровень.

Разработчики раскрыли, что самое большое обновление в истории «Мира танков» выйдет 22 января 2025 года. С его подробностями они пообещали знакомить геймеров постепенно.

Ранее компания Wargaming, являющаяся разработчиком онлайн-игры «World of Tanks», объявила о своем уходе из России и Белоруссии, и передаче своего игрового бизнеса под управление Lesta Studio, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После этого проект был переименован в «Мир танков».

