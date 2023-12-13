«Выигрыш - это стресс»: Психиатр предупредил россиян о зависимости от лотереи
Лотерея не является средством, которое помогает бороться со стрессом, происходит обратный эффект, отметил в эфире НСН Лев Пережогин.
Есть случаи, когда люди становятся зависимыми от игры в лотерею, сегодня таких людей не очень много, но определенный риск в этом плане есть, рассказал врач-психиатр Лев Пережогин в интервью НСН.
Ранее профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин призвал россиян не тратить деньги на лотереи. По его словам, в настоящее время вероятность выигрыша весьма низкая, и в итоге получается, что человек деньги отдал, а взамен ничего не получил, что психологически очень тяжело. В свою очередь в пресс-службе «Столото» сообщили НСН, что лотереи – это безопасный и экологичный способ утилизации стресса и проживания ярких эмоций. Пережогин не согласился с такими заявлениями.
«Вряд ли лотерея является средством, которое помогает бороться со стрессом, скорее, наоборот. Даже если случится выигрыш, то это хоть и позитив, но все-таки стресс. Лотерея существует очень долго, известны случаи, когда люди становились зависимыми от игры в лотерею и проигрывали большие средства. К счастью, таких людей не очень много, но определенный риск есть. Проблема в том, что люди ждут выигрыша, а выигрыша никак не случается», - сказал Пережогин.
При этом он напомнил о лудомании и отметил, что такое расстройство лечит врач-психиатр.
«Подобные расстройства (лудомания – прим. НСН), патологический гэмблинг (расстройство, характеризующееся непрерывной или периодической потерей контроля над игрой в азартные игры – прим. НСН) – это международная классификация болезней, зафиксированное состояние, его лечат психиатры. Когда были всевозможные микроказино в виде игровых автоматов на каждом углу, которые, к счастью, были запрещены, таких случаев было значительно больше и обращений [к психиатрам] тоже», - резюмировал собеседник НСН.
С 2014 года все лотереи в России – государственные, их организаторами выступают Министерство финансов РФ и Министерство спорта, а проводятся они под контролем ФНС в поддержку развития спорта и физической культуры в стране. Лотереи в России регулируются ФЗ «О лотереях» №138-ФЗ, что четко отделяет их от азартных игр, регулирование которых определено ФЗ № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», передает «Радиоточка НСН».
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