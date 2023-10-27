«Танцуют и веселятся?»: Торговые центры против запрета пива на фуд-кортах
Проблемы шумных и пьяных компаний на фуд-кортах никогда не было, там никто не танцует и не хватает детей, сказал в эфире НСН Олег Войцеховский.
Проблема с продажей пива на фуд-кортах торговых центров надумана, а количество «пьяных инцидентов» минимально, заявил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью НСН.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил сделать фуд-корты безалкогольными зонами, направив соответствующее письмо главе Минпромторга РФ. Орлов указал, что подростки и дети вынуждены соседствовать на фуд-кортах с компаниями, пьющими алкоголь.
«Ничего усиливать не надо, потому что за 20-25 лет существования торговых центров в России у управляющих компаний наработан прекрасный опыт, как это вовремя замечать и нейтрализовать. Для компании, которая хочет прийти, употребить алкоголь и быть центром шума, фуд-корт в ТЦ не самое лучшее место, ей проще пройти в другое заведение. Существующая сегодня экосистема ТЦ не допускает этой проблематики в течение огромного количества лет, на самом деле проблемы не существует», - сказал Войцеховский.
По его словам, посетители ТЦ не превращают фуд-корты в пивные, а подобные попытки немедленно пресекаются.
«Я не вижу массовости таких явлений, ТЦ это не какое-нибудь огромное пивное заведение, где все танцуют, веселятся, разливают напитки и хватают детей. Это место, которое люди уважают. Как правило, посетители торговых центров ничего такого там не допускают. В списке базовой проблематики с посетителями ТЦ у нас никогда не было этого вопроса. Да, могут быть шумные компании, которые, возможно, что-то с собой принесли и распили, поскольку на фуд-корте сложно купить что-то, кроме пива. Такие вещи распознаются и пресекаются на корню, ни дети, ни те, кто хочет провести время на фудкорте в тишине, даже возмутиться не успевают. Возможно, где-то в каких-то объектах, которые называются торговыми центрами, но никаких стандартов не соблюдают, может быть что-то подобное, но к цивилизованным ТЦ это не относится», - подчеркнул управляющий директор.
При этом Войцеховский напомнил, что ТЦ это не заведения сугубо для детей.
«Сейчас у нас все настроено так, чтоб всем категориям посетителей было комфортно и у них не было проблем. Торговый центр никогда не позиционировался, как заведение, в котором дети являются основной категорией посетителей. Поскольку ТЦ это место для всех, дальше может получиться, что кому-то там будет не очень комфортно. Родители могут сказать, а нам нужно еще это, это и это, такой подход неприемлем. Те, кто пришел в ТЦ без нехороших замыслов или антисоциального поведения, должны друг на друга нормально смотреть», - заключил собеседник НСН.
Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» ранее получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что российская текила не станет массовым продуктом.
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