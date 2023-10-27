В России предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах в ТЦ

Как отметил Орлов, сейчас в стране функционируют многочисленные специализированные заведения общепита, в которых взрослые россияне могут заказать алкогольную продукцию. При этом спиртное нередко продается в заведениях на фуд-кортах — в общих зонах, значительную долю посетителей которых составляют подростки и семьи с детьми. В результате дети соседствуют с компаниями, потребляющими алкогольные напитки.

«Прошу ... поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета для предприятий общественного питания, обслуживающих посетителей фуд-кортов торговых центров, реализовывать алкогольную продукцию», — обратился политолог к министру.

