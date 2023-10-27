«Это для коктейлей!»: Россияне не перейдут на отечественную текилу за 400 рублей
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил НСН, что текила российского производства не станет массовым продуктом.
Текила российского производства не станет массовым продуктом, но будет активно использоваться в барной индустрии для приготовления коктейлей, заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Накануне калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. При этом владелец завода отказался раскрывать подробности проекта. До сих пор ни у кого из отечественных производителей не было такой лицензии. На данный момент производство текилы со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в 7 штатах Мексики. Дробиз объяснил, кому понравится новый продукт.
«Продукт будет вполне нормальный, для среднего по платежеспособности покупателя. Безусловно, любители импортной текилы никогда на эту российскую текилу не перейдут, это текила будет значительно дешевле и будет активно использоваться в барной индустрии – для приготовления коктейлей. В коктейле вообще не поймешь, какие там составные части. Больших объемов производства не будет. Раньше никто не хотел этим заниматься как раз из-за низких объемов, но появилась компания, которая хочет на этом специализироваться. У нас сегодня самый дешевый джин продается в пределах 400 рублей. Не исключаю, что и текила будет стоить в пределах 400-450 рублей», - рассказал он.
Дробиз также пояснил, как производится «мексиканская» текила. По его словам, проблем с закупкой дистиллятов нет.
«В Белоруссии, например, уже лет 12 осуществляется производство текилы, привозятся дистилляты текилы, доводятся до кондиции и разливаются по бутылкам. Объем, конечно, крошечный – примерно 200 тысяч литров текилы в год производится и продается. Также производятся виски, ром, армянский коньяк. Мы тоже идем по этому пути, пока только армянский коньяк не производим», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что ГОСТу соответствует только одна из десяти бутылок коньяка, ввозимых в Россию из-за рубежа. «Лидером» здесь является Армения, в числе самых распространенных нарушений – обман с возрастом коньяка и использование невиноградных спиртов, передает «Радиоточка НСН».
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