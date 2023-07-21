Таможня запретила сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях
Федеральная таможенная служба (ФТС) России запретила сотрудникам таможенных органов и подведомственных организаций использовать продукцию Apple в служебных целях, сообщает РИА Новости.
В приказе службы речь идёт о таких гаджетах марки, как мобильные телефоны и смартфоны, ноутбуки и планшеты, а также смарт-часы.
Использование техники Apple запрещено при выполнении должностных обязанностей, а также при создании служебных документов и передаче информации, полученной в ходе служебной деятельности.
Руководству таможенных органов поручено изъять у сотрудников ранее выданные устройства Apple.
Ранее пользоваться iPhone и прочей продукцией Apple на работе ранее запретили сотрудникам «Ростеха» и организаций, входящих в госкорпорацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru