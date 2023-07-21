Таможня запретила сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

В приказе службы речь идёт о таких гаджетах марки, как мобильные телефоны и смартфоны, ноутбуки и планшеты, а также смарт-часы.

Использование техники Apple запрещено при выполнении должностных обязанностей, а также при создании служебных документов и передаче информации, полученной в ходе служебной деятельности.

Руководству таможенных органов поручено изъять у сотрудников ранее выданные устройства Apple.

Ранее пользоваться iPhone и прочей продукцией Apple на работе ранее запретили сотрудникам «Ростеха» и организаций, входящих в госкорпорацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

