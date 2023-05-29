Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO

Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO задержали таможенники на границе с Казахстаном, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Стоимость контрафактной продукции оценили в 25 миллионов рублей, была проведена экспертиза, которая подтвердила неоригинальность игрушек.

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По данным РБК, в 2022 году Федеральная таможенная служба РФ выявила 1,2 млн контрафактных детских товаров. В числе наиболее подделываемых оказались товары брендов Lego, Kinder Surprise, Hello Kitty, L.O.L. Surprise!, Barbie, Angry Birds и «Маша и Медведь».

Контрафактные игрушки представляют наибольшую опасность для детей младшего возраста, заявил «Радиоточке НСН» председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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ФОТО: РИА Новости
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