Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
Более 27 тысяч контрафактных наборов LEGO задержали таможенники на границе с Казахстаном, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.
Стоимость контрафактной продукции оценили в 25 миллионов рублей, была проведена экспертиза, которая подтвердила неоригинальность игрушек.
По данным РБК, в 2022 году Федеральная таможенная служба РФ выявила 1,2 млн контрафактных детских товаров. В числе наиболее подделываемых оказались товары брендов Lego, Kinder Surprise, Hello Kitty, L.O.L. Surprise!, Barbie, Angry Birds и «Маша и Медведь».
Контрафактные игрушки представляют наибольшую опасность для детей младшего возраста, заявил «Радиоточке НСН» председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Якутии вызывали дожди для профилактики лесных пожаров по поручению Путина
- «Челси» назвал имя нового главного тренера
- В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России
- Грузинские власти назвали политически предвзятыми действия президента страны
- Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ больше ста раз за сутки
- Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой
- СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной
- Лавров назвал поддержкой геноцида приверженность Запада «формуле мира» Зеленского
- Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
- В Саудовской Аравии рекордно снизились валютные резервы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru