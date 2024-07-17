Таможня рассказала о мошеннической схеме с «Иваном Ивановичем»

Федеральная таможенная служба (ФТС) рассказала о зарегистрированных случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов ее руководства.

В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что якобы начальник обращается к сотруднику таможни, указывая на необходимость посодействовать сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов.

«Внешность важнее»: Милонов о сервисе знакомств с проверкой кредитов вместо фото

Позже с работником ФТС связывается некий «Иван Иванович», который убеждает жертву в важности содействия. В процессе общения злоумышленник старается получить личные данные должностного лица, либо использует психологическое давление, чтобы завладеть его денежными средствами.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала на пленарном заседании палаты в среду, что финансовые мошенники пытались много раз обмануть ее, но им этого сделать не удалось.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенникиТаможня

Горячие новости

Все новости

партнеры