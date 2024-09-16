Таможенники задержали гражданина Китая с радиоактивными часами в Шереметьево

Указывается, что портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения, исходивший от прибора, превышал допустимую норму в 16 раз. Иностранец рассказал, что купил предмет для личного пользования. Сотрудники изъяли часы и направили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что число случаев нарушения таможенного законодательства РФ выросло в аэропортах Москвы за первую половину 2024 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

