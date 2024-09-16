Таможенники задержали гражданина Китая с радиоактивными часами в Шереметьево
Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали 35-летнего гражданина Китая с радиоактивным багажом. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Отмечается, что мужчина проследовал через «зеленый» коридор, когда на его багаж среагировала система радиационного контроля. Согласно данным, внутри чемодана таможенники обнаружили часы с сильным уровнем излучения.
Указывается, что портативный радиометр-спектрометр показал, что уровень излучения, исходивший от прибора, превышал допустимую норму в 16 раз. Иностранец рассказал, что купил предмет для личного пользования. Сотрудники изъяли часы и направили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что число случаев нарушения таможенного законодательства РФ выросло в аэропортах Москвы за первую половину 2024 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru