ФТС: выросло число попыток контрабанды в аэропортах Москвы

Как отмечается, чаще всего через столичные аэропорты пытались провести наличную валюту.

«В основном пытались провезти евро, рубли, доллары США и дирхамы ОАЭ», - уточнили в ФТС.

На втором и третьем месте - алкоголь и табачная продукция. Далее следуют лекарственные средства, ювелирные изделия и электроника.

Ранее стало известно, что ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

