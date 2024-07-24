ФТС: выросло число попыток контрабанды в аэропортах Москвы
Число случаев нарушения таможенного законодательства РФ выросло в аэропортах Москвы за первую половину 2024 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе, передает агентство «Прайм».
Как отмечается, чаще всего через столичные аэропорты пытались провести наличную валюту.
«В основном пытались провезти евро, рубли, доллары США и дирхамы ОАЭ», - уточнили в ФТС.
На втором и третьем месте - алкоголь и табачная продукция. Далее следуют лекарственные средства, ювелирные изделия и электроника.
Ранее стало известно, что ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru