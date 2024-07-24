ФТС: выросло число попыток контрабанды в аэропортах Москвы

Число случаев нарушения таможенного законодательства РФ выросло в аэропортах Москвы за первую половину 2024 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Федеральной таможенной службе, передает агентство «Прайм».

В Крыму задержали похищенную в 2019 году на Карибах яхту

Как отмечается, чаще всего через столичные аэропорты пытались провести наличную валюту.

«В основном пытались провезти евро, рубли, доллары США и дирхамы ОАЭ», - уточнили в ФТС.

На втором и третьем месте - алкоголь и табачная продукция. Далее следуют лекарственные средства, ювелирные изделия и электроника.

Ранее стало известно, что ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонтрабандаМоскваАэропортыФТС

Горячие новости

Все новости

партнеры