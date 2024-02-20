ФТС изъяла из незаконного оборота почти 50 млн пачек сигарет в 2023 году

Согласно данным, из них 30,2 млн пачек были изъяты на этапе контроля после выпуска товаров. Отмечается, что было возбуждено 60 уголовных дел, из них 51 – по фактам контрабанды табачных изделий.

Подчеркивается, что общая стоимость незаконно перемещенной продукции оценивается в 316,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФТС РФ в 2023 году пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

