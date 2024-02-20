ФТС изъяла из незаконного оборота почти 50 млн пачек сигарет в 2023 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в прошлом году изъяла из незаконного оборота 49,5 млн пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФТС в 2023 году пресекла контрабанду драгоценностей на 1,2 млрд рублей

Согласно данным, из них 30,2 млн пачек были изъяты на этапе контроля после выпуска товаров. Отмечается, что было возбуждено 60 уголовных дел, из них 51 – по фактам контрабанды табачных изделий.

Подчеркивается, что общая стоимость незаконно перемещенной продукции оценивается в 316,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФТС РФ в 2023 году пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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