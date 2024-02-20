ФТС изъяла из незаконного оборота почти 50 млн пачек сигарет в 2023 году
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в прошлом году изъяла из незаконного оборота 49,5 млн пачек сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно данным, из них 30,2 млн пачек были изъяты на этапе контроля после выпуска товаров. Отмечается, что было возбуждено 60 уголовных дел, из них 51 – по фактам контрабанды табачных изделий.
Подчеркивается, что общая стоимость незаконно перемещенной продукции оценивается в 316,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ФТС РФ в 2023 году пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru