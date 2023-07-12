Таможенники выявили мошенническую схему растаможки машин из Армении и Киргизии

Российские таможенники зафиксировали махинации с декларируемой стоимостью легковых автомобилей, которые ввозятся в страну через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Газета.Ru.

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В Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ пояснили, что манипуляции с задекларированной стоимостью машин в странах, через которые они оформлялись, выявляются уже после выпуска транспорта в обращение.

В ведомстве указали, что недоплаченные таможенные платежи будут взыскиваться с декларантов в тех странах, где осуществлялось таможенное оформление автомобилей.

Ранее российские таможенники задержали на границе с Казахстаном более 27 тысяч контрафактных наборов конструктора LEGO, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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