Таможенники выявили мошенническую схему растаможки машин из Армении и Киргизии
Российские таможенники зафиксировали махинации с декларируемой стоимостью легковых автомобилей, которые ввозятся в страну через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает Газета.Ru.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ пояснили, что манипуляции с задекларированной стоимостью машин в странах, через которые они оформлялись, выявляются уже после выпуска транспорта в обращение.
В ведомстве указали, что недоплаченные таможенные платежи будут взыскиваться с декларантов в тех странах, где осуществлялось таможенное оформление автомобилей.
Ранее российские таможенники задержали на границе с Казахстаном более 27 тысяч контрафактных наборов конструктора LEGO, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru