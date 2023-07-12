Таможенники выявили мошенническую схему растаможки машин из Армении и Киргизии

Годовой план благоустройства дворов Москвы выполнено на 40%

Еще четыре кандидата на пост мэра зарегистрированы в Москве

С начала года в столице открылись ещё девять молочных пунктов после ремонта

Более 110 рисунков из регионов прислано на конкурс «Арт-проект: моя Москва»

Численность соловьев в московских парках удвоилась за год