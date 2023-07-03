112: В Центральной почтовой таможне в коробке нашли две противотанковые мины

Реставрацию Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве завершат к сентябрю Завершена реконструкция Верхнего и Нижнего Бехтеревских прудов на юге столицы Более 700 мероприятий пройдут в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва фест» Похожие на противотанковые мины предметы обнаружены в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве