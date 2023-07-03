112: В Центральной почтовой таможне в коробке нашли две противотанковые мины

Сотрудник Центральной почтовой таможни в Москве обнаружил в коробке предмет, похожий на мину, сообщает Telegram-канал 112.

Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщений о минировании

По данным СМИ, на место выехали сотрудники экстренных служб.

По итогу эксперты выяснили, что в коробке были две противотанковые мины. Всех людей из здания пришлось эвакуировать.

Ранее неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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