Таможенники опровергли информацию об очереди из фур на границе с Китаем

Информация об очереди более чем из тысячи грузовиков на российско-китайской границе не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

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По данным таможенников, 27 декабря на границе с Китаем действительно скопилось примерно 150 грузовиков, однако это не является существенным, так как пропускная способность пункта МАПП Пограничный составляет 100 автомобилей в обе стороны.

«Из них только 54 автомобиля ожидали убытия в Китай. Что касается 51 тягача без прицепа и 45 порожних прицепов, то они используют прилегающую территорию пункта пропуска в качестве автостоянки», - добавили в ФТС.

Ранее «Известия» написали, что на границе Китая и России, на фоне закрытия четырёх из пяти пограничных пунктов пропуска, скопились более тысячи фур с грузами.

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