СМИ: На границе Китая и России образовалась очередь более чем из тысячи фур

По данным издания, из-за пандемии в декабре были закрыты почти все пункты на китайско-российской границе. Теперь все машины направляются в единственную открытую точку, Суйфыньхэ, способную пропускать всего один-два автомобиля в день, что и стало причиной коллапса, отмечает телеканал «360».

Отмечается, что на границе в первую очередь пропускают фуры с продуктами питания, машины с другими грузами могут неделями ждать возможности пересечь рубежи двух стран. При этом, по некоторым данным, другие китайские пункты пропуска могут открыть во второй половине января.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили наличие затора, однако в ведомстве назвали скопление грузовиков незначительным, пишет Ura.ru.

Эксперты полагают, что в следующем году ситуация с проездом фур через китайско-российскую границу лишь усложнится из-за ужесточения Китаем правил пересечения рубежей страны.

