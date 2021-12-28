СМИ: На границе Китая и России образовалась очередь более чем из тысячи фур
Более тысячи фур с грузами скопились на границе Китая и России на фоне закрытия четырех из пяти пограничных пунктов пропуска. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в отрасли грузоперевозок.
По данным издания, из-за пандемии в декабре были закрыты почти все пункты на китайско-российской границе. Теперь все машины направляются в единственную открытую точку, Суйфыньхэ, способную пропускать всего один-два автомобиля в день, что и стало причиной коллапса, отмечает телеканал «360».
Отмечается, что на границе в первую очередь пропускают фуры с продуктами питания, машины с другими грузами могут неделями ждать возможности пересечь рубежи двух стран. При этом, по некоторым данным, другие китайские пункты пропуска могут открыть во второй половине января.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) подтвердили наличие затора, однако в ведомстве назвали скопление грузовиков незначительным, пишет Ura.ru.
Эксперты полагают, что в следующем году ситуация с проездом фур через китайско-российскую границу лишь усложнится из-за ужесточения Китаем правил пересечения рубежей страны.
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