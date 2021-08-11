ФТС: Товарооборот РФ до конца года выйдет на допандемийный уровень

Российская Федерация в текущем году выйдет на уровень 2019 года по товарообороту, что демонстрирует восстановление экономики. Об этом сообщил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

За первые шесть месяцев года товарооборот составил 340 миллиардов долларов, что на 27% превышает показатель 2020 года. По словам Булавина, в Россию стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Как уточнил глава ФТС, среди основных партнеров РФ по взаимной торговле на первом месте Китай, затем следуют Германия, Голландия, Белоруссия и США.

Таможенная служба перечислила в бюджет России в первом полугодии на 28% больше средств, чем значилось в прогнозном задании, всего - 2,96 триллиона рублей. Платежи по импорту превысили 2 триллиона рублей, по экспорту составили – почти 900 млрд рублей.

