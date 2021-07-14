«Главные разносчики». Вирусолог о причинах «досрочной» вакцинации подростков

По словам вирусолога, дети и подростки по-прежнему являются главными переносчиками вируса, поэтому вакцинация данной категории принципиальна для всего общества, как на данный момент, так и в долгосрочной перспективе.

«Во-первых, эта категория является наиболее активным распространителем вируса, дети и подростки сильнее вирус передают. Во-вторых, с этим вирусом нам придется теперь жить, ему понравился человек. Подростки будут взрослеть, необходимо заложить иммунитет. Мы к этому вирусу будем десятилетиями привыкать, и дети, которых будут иммунизировать, будут взрослеть, и ничего с ними плохого не будет происходить», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Альтштейн подчеркнул, что предстоящая вакцинация подростков не усугубит ситуацию с дефицитом вакцины, так как уже сегодня государство активно стимулирует производство препаратов.

«Надо учитывать, что у нас происходит со спросом на прививки, как люди стараются от этих прививок уйти. Идет противоборство, государственная санитарная система старается людей привить, люди стараются от этого уйти. Для того, чтобы выполнить свою задачу, государственная система должна стимулировать производство вакцин, и оно будет стимулироваться. И, конечно, вакцины будет больше, чем людей, которые хотят прививаться. Здесь большого противоречия нет», - рассказал он.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но не известно, будет ли от этого польза.

