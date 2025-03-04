Таксисты массово покупают путевые листы без реального прохождения осмотров
Водители такси в России часто получают путевые листы без фактического прохождения медицинского и технического осмотра, покупая готовые документы с отметками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные автопарков.
По словам председателя Союза пользователей платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева, на рынке доступны объявления о продаже таких справок по цене от 50 до 100 рублей в день.
Корнеев заявил, что часть таксистов приобретает сразу пачку путевых листов с отметками на неделю или месяц вперед, а водители, не работающие в автопарках, массово используют такие схемы. Президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов отметил, что существующие требования фактически невыполнимы, так как инфраструктуры для полного обеспечения медосмотров и техконтроля в стране нет.
Эксперты считают, что отмена обязательных проверок не скажется на безопасности пассажиров, поскольку даже при действующих требованиях осмотры реально проходят не более 5% водителей, передает «Радиоточка НСН».
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