Таксисты массово покупают путевые листы без реального прохождения осмотров

Водители такси в России часто получают путевые листы без фактического прохождения медицинского и технического осмотра, покупая готовые документы с отметками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные автопарков.

По словам председателя Союза пользователей платформ «Цифровой мир» Валерия Корнеева, на рынке доступны объявления о продаже таких справок по цене от 50 до 100 рублей в день.