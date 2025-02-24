«Не выгодно!»: Будет ли на улицах Москвы коллапс из-за нехватки таксистов с 1 марта
Умеренные темпы прохождения аттестации не сократят число таксистов на дорогах Москвы, заверил НСН Валерий Корнеев.
Департамент транспорта Москвы скорее договорится о дополнительных сроках для прохождения аттестации водителей такси, чем допустит ситуацию нехватки машин на улицах столицы и повышение стоимости перевозок, допустил в разговоре с НСН экономист, председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
С 1 марта все водители такси Москвы и Московской области для выхода на линию должны будут иметь пройденную аттестацию, иначе они не смогут принимать заказы. Аттестация подразумевает знание правил перевозки пассажиров, правил поведения при ЧС и знание объектов инфраструктуры. Как сообщает ТАСС, на середину февраля, ее получила только треть таксистов. Возможное сокращение водителей приведет к росту цены на такси. Однако Корнеев усомнился в подобном исходе.
«Думаю, что число реально работающих на линии таксистов никак не изменится, поскольку сами московские власти договорятся с "Яндексом" и другими агрегаторами. Водителей допустят к работе, пока они будут проходить эту аттестацию. Ставили цель, чтобы к 1 марта все прошли аттестацию, но если не получилось, эти цели могут и изменить. Если на одну чашу весов поставить коллапс в Москве, а на другую стремление, чтобы 75-80% водителей прошли аттестацию, то победит, конечно, предотвращение коллапса в Москве. В этом заинтересован Дептранс Москвы и "Яндекс"», - заявил он.
По мнению собеседников НСН, наибольшую сложность при прохождении аттестации представляет языковой барьер.
«Большая часть таксистов не очень хорошо владеет русским языком, а при прохождении аттестации это имеет значение для понимания вопросов и формулирования ответов на них. Сейчас таксопарки скорее организуют поточный способ сдачи тестов, необходимых для получения аттестации, что никак не улучшит знания русского языка среди таксистов», - отметил он.
Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 цена поездки на такси выросла в России в среднем на 13,8%, в Москве — на 25,2%, в Московской области — на 18,6%, такие данные приводят в Общественном совете по развитию такси. Среди причин называют рост цен на аренду автомобилей и увеличение зарплат водителей из-за их нехватки, передает «Радиоточка НСН».
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