«Не выгодно!»: Будет ли на улицах Москвы коллапс из-за нехватки таксистов с 1 марта

С 1 марта все водители такси Москвы и Московской области для выхода на линию должны будут иметь пройденную аттестацию, иначе они не смогут принимать заказы. Аттестация подразумевает знание правил перевозки пассажиров, правил поведения при ЧС и знание объектов инфраструктуры. Как сообщает ТАСС, на середину февраля, ее получила только треть таксистов. Возможное сокращение водителей приведет к росту цены на такси. Однако Корнеев усомнился в подобном исходе.

«Думаю, что число реально работающих на линии таксистов никак не изменится, поскольку сами московские власти договорятся с "Яндексом" и другими агрегаторами. Водителей допустят к работе, пока они будут проходить эту аттестацию. Ставили цель, чтобы к 1 марта все прошли аттестацию, но если не получилось, эти цели могут и изменить. Если на одну чашу весов поставить коллапс в Москве, а на другую стремление, чтобы 75-80% водителей прошли аттестацию, то победит, конечно, предотвращение коллапса в Москве. В этом заинтересован Дептранс Москвы и "Яндекс"», - заявил он.