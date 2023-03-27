«Они не жертвы»: Учителям призвали платить справедливую зарплату
Депутаты не принимают законов, которые повысили бы статус учителя, отметил в эфире НСН член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Учителя должны получать справедливую зарплату, иметь нормальные условия труда и возможность создавать профсоюзные организации, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что законопроект о защите учителя, который сейчас готовит министерство, планируется принять до конца 2023 года. По его словам, уже было проведено обсуждение в комитете Госдумы по просвещению. Всеволод Луховицкий отметил, что учителя не нуждаются в защите.
«Слово «защита» мне не нравится. Защита предполагает маленького, несчастного человечка, которого надо защищать. Учитель такой же гражданин, такой же работник. Как любой наемный работник он должен иметь нормальные условия для работы, справедливую оплату, а также иметь возможность создавать профсоюзные организации. Наш профсоюз «Учитель» многие директора считают своим личным врагом, хотя это никак не соответствует трудовому законодательству. Надо не защищать учителей, а создавать нормальные условия работы», - сказал Луховицкий.
Он отметил, что депутаты не принимают законов, которые бы смогли повысить статус учителя. Луховицкий напомнил, что до сих пор не был принят законопроект, согласно которому должность директора школы может быть выборной.
«Если бы депутаты хотели принять законы, реально повышающие статус учителя, то давно бы это сделали. До 2017 года в Думу подавались законопроекты о кардинальном изменении финансирования школы и о том, чтобы кардинально улучшить оплату труда педагогов. Ни один из этих проектов не прошел. Неоднократно поднимался вопрос о том, что необходимо сделать должность директора выборной, или хотя бы при назначении директора учитывать мнение коллектива… Это тоже не прошло. Ни система управления школой, ни система оплаты учителей не соответствует цели повышения статуса и защиты учителя», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Сергей Кравцов сообщал, что в рамках законопроекта о защите учителя обсуждается вопрос закрепления в России «особого статуса» учителя, который позволил бы защитить его от противоправных действий. Так, 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника, сообщает НСН.
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