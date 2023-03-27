«Они не жертвы»: Учителям призвали платить справедливую зарплату

Театр Эстрады в Москве откроется после реставрации в сентябре

Ещё более 60 тысяч «умных» фонарей появятся с столице в этом году

Около двух тысяч будущих строителей и архитекторов приняли участие в ярмарке вакансий в Москве

Ярмарки выходного дня начнут работать в столице с 14 апреля

Март в столице стал самым влажным за последние 10 лет