«Такого у нас нет!»: Лукашенко обозвал квадроберов квадроциклами

«Нет, у нас этой проблемы нет… Эти, квадроциклы, у нас их пока нет. Честное слово, нет», — заверил белорусский лидер.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил, что резкий рос популярности товаров для квадроберов объясняется тем, что предприниматели пытаются извлечь максимальную выгоду из нашумевших событий и явлений, вместе с тем интерес к квадроберам быстро утихнет — как правило, такие тренды живут примерно год. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

