«Таких 95%»: Почему таксистов-подработчиков хотят освободить от локализации
Валерий Корнеев заявил НСН, что физические лица будут игнорировать требования о локализации автомобиля для работы в такси, так как прежде всего покупают автомобиль для своих нужд и «таксуют» время от времени.
Необходимо разделять профессиональных таксистов и «подработчиков», так как последние «таксуют» на своем автомобиле пару часов в день, и нет смысла пытаться заставить их покупать локализованные автомобили. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Только 7% автомобилей такси соответствуют требованиям локализации, вступившим в силу 1 марта 2026 года, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты участников рынка. Большая часть этой доли приходится на автомобили Lada — 6,8%. На «Москвич» — 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — 0,004%. Машины Sollers и UMO, включенные в список, сейчас почти не используются в такси. Корнеев заявил, что ускорить переход на локализованные модели поможет лишь снижение ключевой ставки.
«Надо снизить ставку Центробанка, и тогда, естественным образом, те машины, которые собираются в России, будут постепенно вытеснять те, которые будут выходить из эксплуатации. Любые другие насильственные действия не дадут нужного эффекта. Понятно, что таксопарки недовольны тем, что им пытаются впихнуть машины, которые в эксплуатации очень ненадежные и затратные. А физические лица требования по локализации просто будут игнорировать. И, в принципе, за это все равно ничего не будет. Я думаю, что это мало кто будет это контролировать, потому, что особенно это никому не нужно, кроме списка производителей, которые прописывают эти постановления», - рассказал он.
Также Корнеев заявил, что будет правильным разделить профессиональных таксистов и «подработчиков». По его словам, локализованные автомобили сейчас приобретают лишь таксопарки, чтобы сдавать в аренду.
«Это необходимо, потому что 95% физических лиц покупают автомобили не для того, чтобы работать в такси. Это делают исключительно таксопарки, которые сдают автомобили в аренду. Вот у них берут автомобили в аренду те, кто работает исключительно в такси. Физические лица в массе своей, особенно за пределами городов-миллионников, которые работают через агрегаторы такси, «таксуют» час-два в день, потому что просто спроса нет. Поэтому нет никакого смысла заставлять их покупать какие-то определенные модели и марки автомобилей. Профессиональные таксисты, которые арендуют автомобили у таксопарков, это в основном приезжие, мигранты. Они каждый день платят по 2,5 тысячи за аренду этого автомобиля и работают до тех пор, пока работается», - подытожил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский в пресс-центре НСН заявил, что в законе необходимо отдельно прописать водителей такси на своих машинах, чтобы учитывать их права и вписать в транспортную систему.
