Необходимо разделять профессиональных таксистов и «подработчиков», так как последние «таксуют» на своем автомобиле пару часов в день, и нет смысла пытаться заставить их покупать локализованные автомобили. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

Только 7% автомобилей такси соответствуют требованиям локализации, вступившим в силу 1 марта 2026 года, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты участников рынка. Большая часть этой доли приходится на автомобили Lada — 6,8%. На «Москвич» — 0,17%, Evolute — 0,02%, Voyah — 0,004%. Машины Sollers и UMO, включенные в список, сейчас почти не используются в такси. Корнеев заявил, что ускорить переход на локализованные модели поможет лишь снижение ключевой ставки.