«Деньги не пахнут». Панов об интервью Собчак с маньяком

Вадим Панов: «Ужесточение наказания за пьяную езду – это важная, на мой взгляд, и нужная инициатива. Чем жестче будет наказание, я надеюсь, тем меньше будет пьяных убийц на дорогах. Мне кажется, что любая инициатива должна распространяться на всех. Остановили тебя пьяным, будь добр прими свое наказание, и неважно, простой ты человек или судья. Вот когда у нас на дорогах будет так, вот тогда каждая инициатива МВД не будет вызывать какой-то дискуссии в обществе. А до тех пор если инициатива направлена против обычных людей, то с пьянством на дорогах мы еще долго будем бороться, а точнее не бороться», – сказал в эфире НСН Вадим Панов.

