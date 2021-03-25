«Деньги не пахнут». Панов об интервью Собчак с маньяком
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
МВД хочет ужесточить наказание на пьяную езду
МВД предлагает лишать свободы либо наказывать штрафом до полумиллиона рублей водителей, которых не в первый раз застанут за рулем в нетрезвом виде.
Вадим Панов: «Ужесточение наказания за пьяную езду – это важная, на мой взгляд, и нужная инициатива. Чем жестче будет наказание, я надеюсь, тем меньше будет пьяных убийц на дорогах. Мне кажется, что любая инициатива должна распространяться на всех. Остановили тебя пьяным, будь добр прими свое наказание, и неважно, простой ты человек или судья. Вот когда у нас на дорогах будет так, вот тогда каждая инициатива МВД не будет вызывать какой-то дискуссии в обществе. А до тех пор если инициатива направлена против обычных людей, то с пьянством на дорогах мы еще долго будем бороться, а точнее не бороться», – сказал в эфире НСН Вадим Панов.
Рекламодатель отказался сотрудничать с Собчак после интервью с маньяком
Один из рекламодателей, чем продукт был представлен во время интервью Ксении Собчак с маньяком, отказался сотрудничать с телеведущей. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на главу отдела маркетинга «Авирира» Михаила Василенко.
Вадим Панов: «Один отказался, другие набегут. Хайп есть хайп. Уж что, а привлечь к себе внимание Ксения Анатольевна умеет: то «кандидаткой в президентши» нарядится, то православным священником, то на собственную свадьбу в катафалке приедет. Все ради хайпа. А маньяк и уж тем более его жертвы – просто инструмент, правда, Ксения Анатольевна? Деньги не пахнут, и уж тем более такие деньги», – отметил он в интервью НСН.
Почти половина хочет, чтобы профессия их детей была связана с культурой
45 процентов россиян хотят, чтобы профессия их детей или внуков была связана со сферой культуры. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Вадим Панов: «Не знаю, что именно респонденты подразумевают под сферой культуры, но думаю, что не только быть писателем, актером, драматургом, художником, скульптором, но и блогером или коучем. Скажем так, все те профессии, представители которых на виду, представители которых очень яркие, заметные личности. Мы все хотим, чтобы наши дети стали известными персонами. Жаль, что быть известным для нас означает просто прославиться. А вот известный конструктор, известный инженер, известный ученый… на это мы почему-то не размениваемся. А что лучше для нас для всех, блогер или конструктор? Странный вопрос, да?», – прокомментировал в беседе с НСН Вадим Панов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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