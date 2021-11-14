Москвичи рассказали о самых популярных костюмах на тематических свадьбах

Также популярны среди брачующихся плюшевые костюмы в виде различных животных, одежда в винтажном и байкерском стиле. Женихи и невесты также переодеваются в костюмы рыцарей и принцесс, царей и цариц, космонавтов и индейцев. Арендуют ростовых кукол.

«Также на регистрацию брака приходят пары и их гости, одетые в стиле «Великого Гэтсби», «Пиратов Карибского моря», эльфов из «Властелина колец»… А вот стиль нашумевшего сериала «Игра в кальмара» до нас пока не дошел», — пояснили в пресс-службе.

Также, по данным Управления ЗАГС Москвы, пары часто выбирают профессиональную форму: военно-морского флота, МЧС, метрополитена или полиции.

