Москвичи рассказали о самых популярных костюмах на тематических свадьбах
Часто молодожены в Москве проводят церемонии бракосочетания в костюмах героев фильмов «Звездные войны», «Дракула» и «Труп невесты», рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы онлайн-изданию «Ридус».
Также популярны среди брачующихся плюшевые костюмы в виде различных животных, одежда в винтажном и байкерском стиле. Женихи и невесты также переодеваются в костюмы рыцарей и принцесс, царей и цариц, космонавтов и индейцев. Арендуют ростовых кукол.
«Также на регистрацию брака приходят пары и их гости, одетые в стиле «Великого Гэтсби», «Пиратов Карибского моря», эльфов из «Властелина колец»… А вот стиль нашумевшего сериала «Игра в кальмара» до нас пока не дошел», — пояснили в пресс-службе.
Также, по данным Управления ЗАГС Москвы, пары часто выбирают профессиональную форму: военно-морского флота, МЧС, метрополитена или полиции.
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