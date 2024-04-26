«Компенсируют одиночество»: Спонтанные покупки не избавляют от стресса

Доля потребителей, совершающих импульсивные покупки не реже раза в месяц, составляет 35%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервисов BNPL (buy now, pay later) «Долями» и Tinkoff Data. При этом уточняется, что как минимум 18% респондентов совершают спонтанные покупки каждую неделю. По мнению Миронова, за подобным потребительским поведением часто скрываются более глубинные проблемы.

«На несколько минут после спонтанной покупки может стать легче, но спустя время стресс и желание покупать возвращаются вновь. Поэтому то, что спонтанные покупки избавляют от стресса – миф. Таким образом человек заполняет пустоту в своей душе, компенсирует ее, окружая себя вещами. Он пытается снять напряжение и стресс, однако истинная причина таких покупок гораздо глубже. Это может быть чувство одиночества, недостаток внимания, необходимость в похвале и одобрении окружающих», - сказал он.

Психолог также пояснил, что магазины намеренно создают дополнительные условия, мотивируя людей покупать все больше.

«Магазины всячески стараются привлечь покупателей. Одной из самых действенных является такая уловка, как ограничения по времени на покупку. Это создает иллюзию важности и нужности товара. Человек думает: «У меня есть всего несколько часов на принятие решения. А ведь хорошее долго не лежит. Значит, надо брать, пока другой не забрал». А потом человек уже думает, зачем он это приобрел», - заявил Миронов.