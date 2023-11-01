Около половины россиян не имеют сбережений на непредвиденные траты

Из-за импульсивных покупок не могут планировать расходы 13,4 процента опрошенных граждан. На онлайн-шопинг слишком много денег тратят 52,4 процента россиян. За лишние траты злятся на себя 32,6 процента, а 22,8 процента пытаются передарить ненужные приобретения друзьям или родственникам.

Планируют бюджет и ведут учет всех доходов и расходов 58 процентов. 68,8 процента уверены, что в начале месяца нужно распланировать расходы и придерживаться плана, не выходя за рамки установленного бюджета.

Склонность россиян к сбережению в октябре повышалась второй месяц подряд и достигла максимума с марта текущего года. Такие данные следуют из материалов Центробанка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

