«Чума и лихорадка»: Вирусолог оценил опасность для человечества новых видов клещей
В России успешно применяется противочумная вакцина, кроме того, российские ученые участвует в разработке вакцины против лихорадки Западного Нила, сказал НСН Георгий Викулов.
Тропические клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, но не всегда являются ими. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Ранее ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Отмечается, что эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Также подчеркивается, что морфологически клещи не похожи на описанных ранее. Викулов предположил, насколько россияне смогут защититься от переносимых новыми видами клещей заболеваний при помощи вакцин.
«Во-первых, вакцинация спасает не от клещей, а от конкретных возбудителей инфекционных заболеваний. Во-вторых, не от всех инфекционных заболеваний существуют разработанные вакцины. В-третьих, новые виды клещей могут быть переносчиками заболеваний, таких, как чума и некоторые виды лихорадок, но не всегда являются ими. Отмечу, что в России есть чумные центры, не имеющие аналогов в мире, а для профилактики чумы давно применяется отечественная живая вакцина, созданная на основе штамма возбудителя чумы. Иммунизацию проводят взрослым и детям с двух лет однократно накожным способом», — сказал Викулов.
По словам собеседника НСН, с лихорадкой Западного Нила дела обстоят несколько хуже.
«Возникли определенные сложности, поскольку возбудитель заболевания — вирус из рода флавивирусов. Это очень большое семейство вирусов, его основной резервуар — птицы. В нашей стране лихорадка Западного Нила встречается в Астраханской и Волгоградской областях. Вакцина сейчас фактически находится в разработке, нельзя сказать, что она прошла все стадии клинических исследований. Над ней трудится огромное количество ученых, в том числе российских специалистов. Фактически есть способы диагностики, превентивной терапии, но нет специфической иммунопрофилактики», — добавил эксперт.
По словам вирусолога, ученым предстоит понять, насколько распространены вновь открытые виды клещей среди человеческой популяции.
«Это отдельные исследования, которые требуют и времени, и средств. Планируется сотрудничество с китайскими учеными, поскольку есть предположение, что открытые виды родом из Китая», — заявил он.
В свою очередь профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил НСН появление в России тропических насекомых последствиями глобального потепления.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что клещевой энцефалит опасен для всех возрастных категорий, заболевание в 10-20% случаев приводит к параличу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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