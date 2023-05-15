«Чума и лихорадка»: Вирусолог оценил опасность для человечества новых видов клещей

Ранее ученые Тюменского медицинского университета открыли и описали три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Отмечается, что эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии. Также подчеркивается, что морфологически клещи не похожи на описанных ранее. Викулов предположил, насколько россияне смогут защититься от переносимых новыми видами клещей заболеваний при помощи вакцин.

«Во-первых, вакцинация спасает не от клещей, а от конкретных возбудителей инфекционных заболеваний. Во-вторых, не от всех инфекционных заболеваний существуют разработанные вакцины. В-третьих, новые виды клещей могут быть переносчиками заболеваний, таких, как чума и некоторые виды лихорадок, но не всегда являются ими. Отмечу, что в России есть чумные центры, не имеющие аналогов в мире, а для профилактики чумы давно применяется отечественная живая вакцина, созданная на основе штамма возбудителя чумы. Иммунизацию проводят взрослым и детям с двух лет однократно накожным способом», — сказал Викулов.

По словам собеседника НСН, с лихорадкой Западного Нила дела обстоят несколько хуже.

«Возникли определенные сложности, поскольку возбудитель заболевания — вирус из рода флавивирусов. Это очень большое семейство вирусов, его основной резервуар — птицы. В нашей стране лихорадка Западного Нила встречается в Астраханской и Волгоградской областях. Вакцина сейчас фактически находится в разработке, нельзя сказать, что она прошла все стадии клинических исследований. Над ней трудится огромное количество ученых, в том числе российских специалистов. Фактически есть способы диагностики, превентивной терапии, но нет специфической иммунопрофилактики», — добавил эксперт.

По словам вирусолога, ученым предстоит понять, насколько распространены вновь открытые виды клещей среди человеческой популяции.

«Это отдельные исследования, которые требуют и времени, и средств. Планируется сотрудничество с китайскими учеными, поскольку есть предположение, что открытые виды родом из Китая», — заявил он.

В свою очередь профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил НСН появление в России тропических насекомых последствиями глобального потепления.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что клещевой энцефалит опасен для всех возрастных категорий, заболевание в 10-20% случаев приводит к параличу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

