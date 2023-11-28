Таганский суд оштрафовал соцсеть Likee на 800 тыс рублей

Суд признал создателя соцсети компанию Likemе Pte Ltd. виновной в административном правонарушении. Представитель ответчика просил ограничиться предупреждением, но суд назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.

В компании признали, что в соцсети публиковали видео с зацеперами, однако заявили, что подобные ролики оперативно удалялись.

Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ. Протокол составлен за распространение ложных сведений о действиях российской армии на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

