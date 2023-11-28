Таганский суд оштрафовал соцсеть Likee на 800 тыс рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал социальную сеть Likee за публикацию роликов с зацеперами, передает ТАСС.

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Суд признал создателя соцсети компанию Likemе Pte Ltd. виновной в административном правонарушении. Представитель ответчика просил ограничиться предупреждением, но суд назначил наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей.

В компании признали, что в соцсети публиковали видео с зацеперами, однако заявили, что подобные ролики оперативно удалялись.

Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах РФ. Протокол составлен за распространение ложных сведений о действиях российской армии на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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